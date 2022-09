Dafür soll Herzogin Meghan Ehrenpreis bei GQ Awards bekommen

Herzogin Meghan (41) kann wieder einen Erfolg verbuchen. Die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (38) hielten sich nach dem Tod der Queen (✝96) eine Weile in London auf. Das lief für die Herzogin nicht vollständig reibungslos – unter anderem gab es die Vermutung, wonach bei der Beerdigung der Queen eine Kerze so aufgestellt worden war, dass Meghans Gesicht im Fernsehen verdeckt wurde. Jetzt sind die Sussexes wieder zurück in den USA, wo es anscheinend erfreulichere Nachrichten gibt: Herzogin Meghan soll bei den GQ Men of the Year Awards einen Ehrenpreis erhalten!

Mehreren Insidern zufolge soll Meghan von dem Magazin, das zu dem Medienunternehmen Condé Nast gehört, für ihre Wohltätigkeitsarbeit ausgezeichnet werden. "Meghan wurde einer der wichtigsten Awards des Abends angeboten, das ist ein großer Erfolg für sie", berichtete eine Quelle The Sun. "Sie hat bereits eine enge Beziehung zu GQ aufgrund ihrer Freundschaft zu Edward Enninful, dem Chefredakteur der Vogue, die auch zu Condé Nast gehört." Edward sei vielmehr ein Freund als ein Geschäftspartner, verriet die Quelle außerdem.

Die GQ Men of the Year Awards sollten eigentlich am 7. September stattfinden, wurden jedoch im Sommer verschoben. Angeblich sei der Grund gewesen, dass Meghan sonst nicht hätte teilnehmen können. "Aufgrund ihrer kleinen Tour durch Europa hätte Meghan an dem ursprünglich geplanten Termin nicht anwesend sein können", bemerkte ein weiterer Insider.

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals singen bei der Beerdigung der Queen in der Westminster Abbey

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de