Fans begeistert: Jessi Haller bringt ein Weihnachtslied raus

Jessica Haller (32) versüßt ihren Fans die Weihnachtszeit! Dass die einstige Bachelorette singen kann, hat sie schon mehrfach bewiesen. Im Netz teilte sie immer wieder kurze Aufnahmen von sich und auch im TV gab es schon eine Kostprobe. In der Show Pretty in Plüsch schmetterte sie an der Seite von Plüsch-Lauch Kevin Puerro einige Lieder. Jetzt veröffentlicht Jessi sogar einen eigenen Weihnachtssong und erfreut damit ihre Fans!

Tatsächlich hat die 32-Jährige ein Weihnachtslied mit dem Titel "Love Will Bring You Home" eingesungen und im Netz schon erste Teaser via Instagram geteilt. Diese kommen bei ihren Followern schon jetzt klasse an. "Unsere neue Mariah Carey. Toller Ohrwurm, da kriegt man Lust auf Weihnachten", schwärmte ein User. Ein weiterer freute sich: "Kann es kaum erwarten, ihn zu hören!" Von so viel Support war Jessi sichtlich gerührt und betonte außerdem: "Ich bin unendlich stolz!"

In ihrer Instagram-Story berichtete die ehemalige Rosenverteilerin auch von der Entstehung des Songs. Das Lied richtet sich an ihren Gatten Johannes Haller (34) und der Text ist an ihr gemeinsames Jahr 2022 angepasst. "Immer wenn ich den Song höre, krieg ich Gänsehaut und muss losflennen", räumte Jessi ein.

SAT.1/Julia Feldhagen Jessica Paszka im Finale von "Pretty in Plüsch" 2020

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

