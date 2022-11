Ganz die Mama: Cardi Bs Tochter Kulture trägt ihre Klamotten

Cardi Bs (30) Tochter ist ganz die Mama! Die vierjährige Kulture (4) ist zusammen mit ihrem Bruder Wave (1) der ganze Stolz der Rapperin. Und die beiden Sprösslinge werden von ihren Eltern auch nach Strich und Faden verwöhnt. Zu ihrem vierten Geburtstag bekam das Mädchen ein besonders ausgefallenes Geschenk: Sie erhielt ganze 50.000 Dollar. Jetzt scheint Kulture aber erst einmal in Mamas Fußstapfen treten zu wollen: Cardi postete, wie ihre Tochter ihre Klamotten mopste!

In ihrer Instagram-Story teilte Cardi Bilder ihrer Tochter in einem roten Kleid und mit einer überdimensionalen Sonnenbrille auf dem Kopf. "Sie hat sich selbst angezogen – mit meiner Sonnenbrille und meinem Kleid", schrieb die 30-Jährige. Kulture grinste auf den Fotos frech in die Kamera. Sie hat das Kleid ihrer Mama einfach über ihr eigenes Sweatshirt gezogen. Der Look scheint sie äußerst zufrieden zu machen und Cardi hat offenbar eine kleine Fashionista großgezogen.

Wie eng das Band der Familie ist, verriet Kultures Papa Offset (30) im April. In seinem Interview mit Essence erzählte der Musiker, wie es in seiner Patchworkfamilie zugehe. Er selbst hat nämlich neben den beiden Kids mit Cardi noch drei eigene Kinder. "Es ist ein Segen, sie alle zusammen und eine Frau zu haben, die offen ist und sie wie ihre eigenen Kinder behandelt", schwärmte er.

Instagram / iamcardib Cardi Bs Tochter Kulture, November 2022

Instagram / iamcardib Cardi Bs Tochter Kulture

Getty Images Cardi B und Offset, Rapper

