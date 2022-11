Namensverwirrung: So heißt Abby De La Rosas Baby eigentlich

Heißt Abby De La Rosas Baby etwa doch anders? Das Model ist erst vor wenigen Tagen wieder Mutter geworden. Gemeinsam mit Comedian Nick Cannon (42) hat sie bereits Zwillinge und nun kam noch die kleine Zeppelin hinzu. Doch es scheint bei den Fans Verwirrung um den Namen des Mädchens zu geben, sodass die frischgebackene Mutter sich zu Wort meldete: Der eigentliche Name von Abbys Baby lautet Beautiful!

Einige von Abbys Fans müssen verwirrt gewesen sein, wie der Nachwuchs denn nun heißt. Das klärte sie in ihrer Instagram-Story auf: "Für alle, die sich wundern, der erste Name unserer Tochter lautet Beautiful und ihr mittlerer Name ist Zeppelin." Sie könne verstehen, dass es zu Irritation gekommen sei, stellte aber klar, dass das der eigentliche Name des Kindes sei. Möglicherweise hielten einige Fans den Namen Beautiful im Geburtspost für eine liebevolle Beschreibung des Babys. Da Nick zur Begrüßung von Mutter und Tochter bei der Heimkehr ein großes Banner mit dem Namen aufhing, kann das für Irritation gesorgt haben.

Dass Nick tatsächlich der Vater der kleinen Beautiful ist, wurde erst kurz vor der Geburt bekannt. Zuvor wurde lange spekuliert, doch Abby bestätigte seine Vaterschaft. Mit einem lustigen Meme verwies sie darauf, dass bei ihr und dem Entertainer aus einer Nacht schnell vier gemeinsame Jahre und drei Kinder geworden seien.

Instagram / nickcannon Nick Cannon, Abby De La Rosa und ihre Zwillinge Zillion und Zion im Juni 2022

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa im Oktober 2022

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Söhnen Zillion und Zion

