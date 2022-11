Oh, là, là: Kim Kardashian zeigt sich in knapper Unterwäsche

Kim Kardashian (42) lässt die Hüllen fallen! Für ihr Aussehen gibt die Unternehmerin alles und schreckt auch vor radikalen Maßnahmen nicht zurück: So hungerte sie sich vor der Met Gala zum Beispiel rund sieben Kilo runter, um in ein Kleid von Marilyn Monroe (✝36) zu passen. Danach stellte sie klar, dass das nicht ungesund gewesen sei und rechtfertigte sich. Jetzt zeigte Kim mal wieder, wie stolz sie auf ihren Körper ist.

Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Fotos, auf denen sie ihren durchtrainierten Body bestmöglich in Szene setzte. Kim trägt lediglich einen extrem knappen Tanga und das dazu passende Oberteil – auch dieses Stückchen Stoff verdeckt kaum etwas von ihrer üppigen Oberweite. Mit ihrem heißen Look lässt der Realitystar einen Blick auf ihre gestählten Bauchmuskeln zu und bestätigt mal wieder, dass an ihrem Körper kein Gramm Fett zu viel ist.

Die Meinungen der Fans zu den heißen Schnappschüssen waren gespalten. Während einige Nutzer Kim mit Komplimenten überschütteten, waren auch kritische Stimmen zu hören. "Warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen, Unterwäsche zu tragen. Sie ist kaum zu sehen", witzelte ein User. "Kann ich diesen Tanga auch als Zahnseide benutzen?", ergänzte ein anderer.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

MEGA Kim Kardashian im Oktober 2022

