Plötzlich Mama: So ist es für Rebel Wilsons Partnerin Ramona

Rebel Wilsons (42) Partnerin Ramona Agrumas Leben hat sich ganz schön verändert! Vor wenigen Tagen verkündete die Pitch Perfect-Darstellerin, dass sie und ihre Liebste zum ersten Mal Eltern geworden sind. Das Baby des Paares erblickte dank einer Leihmutter das Licht der Welt. Doch wie geht es den frischgebackenen Eltern eigentlich? Ramona plauderte nun offen über ihr neues Leben als Mama.

"Man fängt an, an jemand anderen zu denken, nicht nur an sich selbst", verriet die 38-Jährige im Interview bei "The Morning Show". Während sie früher darüber nachgedacht habe, was sie sich selbst Gutes tun könnte, würden ihre Gedanken inzwischen vermehrt um ihr Kind kreisen. "Jetzt möchte ich einfach Zeit mit ihr verbringen", betonte die Unternehmerin.

Ihr Mamaglück könne Ramona noch immer nicht wirklich fassen. "Man weiß nicht, wie es sein wird, bis man es erlebt. Es war lebensverändernd auf eine gute Art und Weise", freute sich die Blondine. Wenige Tage zuvor schwärmte auch Rebel von ihrer Tochter. "Sie ist ein kleines, winziges Ding, aber sie macht sich prächtig, ist gesund, großartig und ein so entspanntes Baby, um ehrlich zu sein", erzählte sie auf Instagram.

Instagram / ramonaagruma Rebel Wilson und Ramona Agruma

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im November 2022

