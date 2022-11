Schwache Quoten: Cathy Hummels' Doku lockt kaum Zuschauer an

Cathy Hummels (34) hat endlich ausgepackt. Ihr Privatleben macht immer wieder Schlagzeilen: Monatelang wurde über eine Scheidung von ihrem Ehemann Mats Hummels (33) spekuliert – in ihrer eigenen Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang", bestätigte die Influencerin die Gerüchte endlich und ließ sich auch zu Aussagen über die Trennungsgründe hinreißen. Gestern wurde die Doku ausgestrahlt – doch das Interesse an Cathys Privatleben hielt sich in Grenzen...

Denn trotz der langersehnten Enthüllungen waren die Quoten laut Quotenmeter für die Doku eher mau. Gerade einmal 0,36 Millionen verfolgten Cathys Geschichte im TV – das entspricht einem schwachen Gesamtmarktanteil von 1,5 Prozent. In der relevanten Zielgruppe war die Sendung wenigstens etwas beliebter: 0,19 Millionen, also akzeptable 3,2 Prozent, entschieden sich dafür.

Die schlechten Quoten spiegeln sich auch in den Zuschauerreaktionen auf Twitter wider. "Das ist das Schlimmste, was ich 2022 gesehen habe", stellte ein User fest. Und damit war er längst nicht alleine: "Die Sendung wird von Minute zu Minute schlimmer. Ich bin echt schockiert", stimmten ihm andere zu.

Getty Images Cathy Hummels und Mats Hummels

RTLZWEI / Paris Tsitso Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

