Ehrlich: Cathy Hummels verrät Gründe für Trennung von Mats

Cathy Hummels (34) gewährt einen intimen Einblick in ihr Seelenleben! Ihre Ehe mit Mats Hummels (33) sorgte in den vergangenen Jahren und Monaten für eine Menge Schlagzeilen – immerhin wurde immer wieder über ein Liebes-Aus zwischen den beiden spekuliert. In ihrer Doku spricht die Kampf der Realitystars-Moderatorin jetzt zum ersten Mal über ihren Beziehungsstatus: Die Ehe des einstigen Traumpaars ist tatsächlich gescheitert. Nun sprach Cathy erstmals über die Trennungsgründe!

Wie Bild berichtete, gibt Cathy in ihrer Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" erstmals Aufschluss über ihre Trennung und die Gründe für das Aus ihrer Ehe mit dem Profikicker. "Man verändert sich im Leben und das war, glaub ich, das, was uns entzweit hat", erklärte die 34-Jährige und fügte hinzu, dass vor allem Mats Umzug nach Dortmund im Jahr 2019 ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt hatte. Statt mit dem Sportler mitzuziehen, entschloss sich Cathy nämlich, mit ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig (4) in ihrer Heimat München zu bleiben.

"Entweder, ich verliere ihn oder ich verliere mich. Und ich musste mich für mich entscheiden", erklärte Cathy in dem Format weiter. Einen Neuanfang brauche die Influencerin dennoch. Nachdem Mats sich damals für die Trennung entschied, würde sie noch immer "zu viele negative Erinnerungen" mit dem alten gemeinsamen Zuhause verbinden – in dem sie bis heute mit ihrem Sohnemann lebt.

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2022

