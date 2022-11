Wie kam "Cathy Hummels — Alles auf Anfang" bei den Fans an?

Wie kam Cathy Hummels (34) Doku bei den Fans an? Am Mittwochabend gewährte die Moderatorin den Fans tiefe Einblicke in ihr Privatleben: So bestätigte sie in ihrer Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" die Trennung von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (33) und verriet gleichzeitig die Gründe für das Liebes-Aus. Aber auch um ihren aufregenden Alltag als Influencerin und Unternehmerin sollte es gehen. Doch was denken die Fans über Cathys Doku?

Auf Twitter scheinen sich die Zuschauer einig zu sein: Cathys Doku fiel bei den meisten Nutzern der Social-Media-Plattform durch! "Boah, noch nie habe ich eine Werbepause so sehr herbei gesehnt", "Die Sendung wird von Minute zu Minute schlimmer. Ich bin echt schockiert" oder "Das ist das Schlimmste, was ich 2022 gesehen habe", schrieben einige User entsetzt.

Auf ihrem Instagram-Account fielen die Meinungen zu Cathys Doku deutlich positiver aus: "Für mich eine ganz starke, sympathische Wahnsinnsfrau", "Ich finde dich klasse" oder "Ich verstehe diese bösen Kommentare nicht. [...] Ich finde dich stark, Cathy", unterstützten einige Fans ihren Star.

Cathy Hummels und Mats Hummels

Cathy Hummels im April 2022 in München

Cathy Hummels, Moderatorin

