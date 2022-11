Starke Magenkrämpfe: Chris Tall musste Show fast abbrechen!

Chris Tall (31) durchlebte einen echten Schockmoment bei seiner Show! Der Komiker ist aktuell schwer beschäftigt: Er steht täglich in verschiedenen Städten auf der Bühne und unterhält das Publikum mit seinen Witzen. Für seine Fans gibt er normalerweise alles – und geht dabei sogar an seine körperliche Belastungsgrenze! Weil es ihm so schlecht ging, musste Chris im Backstagebereich sogar weinen!

Im Podcast "08/17 – mit Chris Tall & Özcan Cosar", berichtete er, dass seine Show in Hamburg zu einer "Kotzshow" wurde. Schon vor seinem Auftritt ging es Chris beim Besuch des Fußballstadions nicht gut, er litt an starken Magenkrämpfen: "Es war so schlimm, dass der Notarzt kommen musste", erzählte er. Nachdem er durchgecheckt worden war, stellte der Comedian sich dann trotzdem auf die Bühne – doch er musste die Zähne kräftig zusammenkneifen: "Erste Hälfte durchgezogen, ich komme in den Backstage und fang an zu heulen und sage: Ich kann da nicht noch mal rausgehen."

Dennoch kehrte Chris auf die Bühne zurück und zog die Show für seine Fans tatsächlich bis zum Ende durch. "Das war der Horrortrip meiner ganzen Karriere", erklärte er rückblickend. Wie der 31-Jährige sich dabei geschlagen hat, kann man sogar bald im TV beobachten – denn genau diese Show wurde für RTL aufgezeichnet.

Instagram / christall_official Chris Tall, Komiker

Getty Images Chris Tall bei der "Pastewka"-Premiere in Köln im Januar 2019

TVNOW / Laura Oldenbroek Chris Tall, "The Wheel"-Moderator

