Trotz strikter Diät: Tom Brady geht mit Kindern Pizza essen

Für seine Kinder macht Tom Brady (45) wohl mal eine Ausnahme. Der US-amerikanische Footballspieler ist bekannt für seine strikte Diät. Unter anderem schließe er Nachtschattengewächse wie Tomaten, aber auch Milchprodukte, Weißmehl und Zucker aus seinem Ernährungsplan aus. Auch Gisele Bündchen (42) hat stets auf ihre Ernährung geachtet. Nach insgesamt 13 Ehejahren ist das Paar allerdings mittlerweile frisch geschieden. Mit ihren Kindern war Tom nun aber Pizza essen!

Der NFL-Star wurde von einer unbekannten Quelle mit seinen Kindern in der Pizzeria "Dellarocco's" in Brooklyn, New York, gesichtet. "Brady hat mit seinen Kindern Mittag gegessen... Sie sahen glücklich aus und haben die leckeren Pizzen genossen", erzählte die Person gegenüber Page Six. Ein anderer Insider verriet, dass Tom kein Unbekannter in dem Restaurant sei. Denn er liebe die Kuchen dort!

Die Einstellung bezüglich seiner Ernährung habe der 45-Jährige jedoch mittlerweile etwas geändert. Er sehe das jetzt etwas lockerer, wie er 2019 in einem Interview mit Men's Health zugegeben hatte. "Wenn ich das Verlangen nach Speck habe, dann esse ich ein Stück. Das Gleiche gilt für Pizza. Man sollte nicht darauf verzichten. Wir sind Menschen und leben bloß einmal", hatte er gepredigt.

Getty Images Tom Brady und seine Tochter Vivian vor einem Footballspiel im September 2022

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern an Halloween

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

