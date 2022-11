Übergriff bei "Princess Charming": Jo beschuldigt Wiki Riot

Was ist am Set von Princess Charming passiert? 2021 buhlte Johanna um das Herz von Irina Schlauch in der beliebten Datingshow. Diese entschied sich allerdings für die Kandidatin Lou. Nun erhob Johanna jedoch schwere Anschuldigungen: Eine der anderen Teilnehmerinnen soll ihr gegenüber übergriffig geworden sein – Wiki Riot hatte angeblich versucht, sie zu küssen, gegen ihren Willen. Auch die Brünette äußerte sich bereits auf Instagram zu dem Thema und gab zu: Die Anschuldigungen entsprechen der Wahrheit.

