Übergriff bei "Princess Charming": Das sagt Wiki Riot dazu!

Johanna erhob schwere Vorwürfe gegen ihre ehemalige Princess Charming-Kollegin Wiki Riot! Am Set der ersten Staffel wurde die Teilnehmerin nämlich Opfer eines sexuellen Übergriffs: Wiki habe laut Jos Aussagen trotz vorheriger Abfuhr versucht, sie zu küssen. Dabei sei sie sogar so weit gegangen, dass sie sich auf Johanna draufgelegt und ihre Hände festgehalten habe. Jetzt meldete sich auch Wiki zu Wort – und bestätigte Johannas Vorwürfe!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Wiki jetzt einen kurzen Clip, in dem sie zu der Situation Stellung bezieht. "Das, was Johanna sagt, stimmt und es ist passiert", gab die Influencerin zu und betonte zudem: "Ich weiß, dass das, was ich damals Johanna bei 'Princess Charming' angetan habe, sehr übergriffig war und es tut mir unheimlich leid." Allerdings wisse sie auch, dass ihr damaliges Verhalten "mit nicht zu rechtfertigen ist."

Im Moment versuche Wiki, sich mit ihrem Handeln in dieser Situation auseinanderzusetzen. "Das einzige, was ich jetzt gerade in dieser Situation machen kann, ist, mein Verhalten zu reflektieren und verantwortungsvoll mit meiner Schuld umzugehen, damit ich mich so eben nicht mehr verhalte", erklärte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin.

Instagram / edens_child Johanna, ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin

Instagram / wikiriot Wiki Riot, "Princess Charming"-Kandidatin 2021

Instagram / edens_child Johanna, ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin

