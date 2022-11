Wie managen Ina Müller und Johannes Oerding ihre Beziehung?

Johannes Oerding (40) verrät sein Liebesrezept mit Ina Müller (57)! Der Sing meinen Song-Star und die Moderatorin sind seit 13 Jahren ein Paar. Über ihre Beziehung sprechen sie nur selten. Bekannt ist allerdings, dass die beiden getrennt voneinander wohnen. Dabei stehen beide in der Öffentlichkeit und sind viel unterwegs – bleibt da überhaupt noch viel Zeit zu zweit? Jetzt klärte Johannes auf!

In dem NDR-Format "Das!" erzählte der Sänger, dass getrennte Wohnsitze der Beziehung weniger schaden, sondern viel eher nutzen würden. "Nicht zusammenziehen ist ein ganz guter Ratschlag. Wir können uns das natürlich auch erlauben, weil wir keine Verantwortung für Dritte haben", erklärte Johannes genauer. Wenn er und seine Liebste sich länger nicht gesehen haben, lernen sie sich jedes Mal wieder ein bisschen neu kennen. "Je nachdem wie lange natürlich die Zeit dazwischen war. Aber auch das lernt man ja mit den Jahren. [...] Also es ist mal so, mal so, und ich habe das Gefühl, ich komme ganz gut klar damit", fügte er hinzu.

Vor zwei Jahren hatte Ina bereits ein paar Details über ihr Beziehungsleben ohne eine gemeinsame Bleibe preisgegeben. "Wir sind in der gleichen Stadt. Wir treffen uns zum Spazierengehen, danach können wir zusammen zu einem nach Hause gehen, wir können aber auch jeder in die eigene Wohnung", erklärte sie im Interview mit Hit Radio FFH.

