Als Papa: Tom Beck möchte mehr für den Umweltschutz tun!

Seine Vaterrolle sorgte bei Tom Beck (44) für ein Umdenken! Gemeinsam mit GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (33) hat der Schauspieler vor rund drei Jahren einen Sohn bekommen. Mit dem kleinen Mann hat sich im Leben des ehemaligen Alarm für Cobra 11-Darstellers sicherlich einiges verändert. So betonte Tom jetzt auch im Promiflash-Interview: Für sein Kind will er mehr an die Zukunft denken und auf den Umweltschutz achten!

Beim diesjährigen KiKA Award fungiert der TV-Star als Pate – und zwar in der Kategorie "For Our Planet". Auf die Frage hin, warum er gerade für dieses Thema brennt, erklärte Tom Promiflash: "Die Kategorie ist superwichtig und liegt mir sehr am Herzen. Gerade seit ich selbst Vater bin, ist bei mir die Wichtigkeit von Umweltschutz und Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus gerutscht." Weiter versicherte er: "In dem Moment, wo du ein Kind hast, rücken diese Themen mehr in den Fokus. Das versteht sich fast von selbst, dass es Eltern immer wichtig ist, für die nächsten Generationen Sorge zu tragen."

Für Tom ist es regelrecht eine Ehre, beim KiKA Award mitzuwirken! So schwärmte der 44-Jährige: "Ich finde die Veranstaltung großartig! [...] Dass hier Kindern eine Plattform geboten wird, ihre fantastischen Ideen vorzustellen, ist toll. Engagement in so jungen Jahren zu unterstützen, zu fördern und zu ehren ist eine wichtige Angelegenheit." Viele könnten sich hier ein Beispiel nehmen, besonders Erwachsene.

Der KiKA Award läuft am Freitag, den 18. November um 19:30 Uhr live bei KiKA!

Instagram / tombeckphotos Tom Beck und sein Sohn im April 2022

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Instagram / tombeckphotos Tom Beck mit seinem Sohn

