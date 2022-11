"Baby Yoda": Big Sean und Jhené Aikos Sohn ist auf der Welt

Big Sean (34) und Jhené Aiko (34) sind Eltern geworden! Im vergangenen Juli hatten die beiden Musiker stolz verkündet, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Kurz darauf verrieten sie sogar das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes – die werdenden Eltern erwarten einen kleinen Jungen! Jetzt war es endlich so weit: Jhené und Sean durften ihren Sohn auf der Welt begrüßen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin die freudigen Neuigkeiten: "Nach 24 Stunden Wehen, einer totalen Mondfinsternis und während es in Strömen regnete... kam er, mein Baby Yoda, mein Sani", schrieb Jhené unter der herzerwärmenden Bilderreihe. Mit dem Post verriet sie gleichzeitig auch den Namen des kleinen Jungen: Noah Hasani!

Die Fans freuen sich für die frischgebackenen Eltern: "Warum seht ihr alle so süß aus? Herzlichen Glückwunsch!"," Oh, mein Gott! Gratulation, Schatz! Was für ein Segen!" oder "Schöne Familienfotos – ich liebe sie", schrieben einige Social-Media-User in den Kommentaren.

Getty Images Sängerin Jhené Aiko mit Rapper Big Sean

Instagram / jheneaiko Jhené Aiko im November 2022

Instagram / jheneaiko Jhené Aiko und Big Sean

