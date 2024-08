Darum haben Big Sean und Jhené Aiko bisher nicht geheiratet

Big Sean (36) und Jhené Aiko (36) sind seit acht Jahren ein Paar. Heiraten wollten die beiden bisher jedoch noch nicht. Im Podcast "Out of Context" erklärt der Rapper jetzt, warum. "Das ist ein wenig persönlich, weißt du, was ich meine?", sagt Sean und ergänzt: "Wie alle Menschen, die mit der Liebe zu tun haben, hatten wir unsere Höhen und Tiefen... Und ich denke, unsere Liebe versucht immer noch, den richtigen Weg durch all das zu finden. Für mich symbolisiert eine Ehe die beste aller Beziehungen."

Eine zukünftige Hochzeit wolle er jedoch nicht komplett ausschließen. Allerdings müsse vorher noch "an vielem gearbeitet werden". Weiter erklärt Sean, dass er und Jhené mehrere Beziehungen haben würden. So seien sie Kollegen, Liebhaber und Eltern ihres einjährigen Sohnes Noah. Vor allem ihr gemeinsames Kind hob die Beziehung der beiden auf ein anderes Level. "Es ist eine verrückte Verbindung, denn egal was passiert, wir werden immer miteinander verbunden sein", ist sich Sean bewusst.

Noah wurde im November 2022 geboren. Die Geburt gaben Sean und Jhené via Instagram bekannt. "Nach 24 Stunden Wehen, einer totalen Mondfinsternis und während es in Strömen regnete... kam er, mein Baby Yoda, mein Sani", schrieb die Sängerin auf Instagram und teilte einige Fotos, die im Rahmen der Geburt aufgenommen worden waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jhené Aiko und Big Sean, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / bigsean Jhenè Aiko und Big Sean, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Big Seans Erklärung? Ich kann ihn total verstehen. Das ist eine vernünftige Einstellung. Na ja, ich kann ihn nicht wirklich verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de