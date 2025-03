"Unglaublich": Big Sean ist total begeistert vom Vatersein

Big Sean (36) spricht in der "Jennifer Hudson Show" offen darüber, was es für ihn bedeutet, das erste Mal Vater zu sein. Der Rapper teilt seinen Alltag mit Sohn Noah, den er gemeinsam mit seiner Partnerin Jhené Aiko (36) großzieht. Im Gespräch mit der Moderatorin verrät Sean: "Es ist mein erstes Mal als Vater – ich wusste nicht, was auf mich zukommt." Dennoch scheint er die Vaterrolle in vollen Zügen zu genießen: "Ich bin in meinen Sohn verliebt, ich kann nicht lügen. Alles an ihm ist einfach unglaublich."

Besonders beeindruckt zeigt sich der Rapper von Noahs Charaktereigenschaften, die er als eine perfekte Mischung ihrer Familie beschreibt. Er erklärt, dass sein Sohn sowohl den Charme seines Großvaters James Anderson als auch den Geist seiner Mutter Jhené in sich vereine. "Er ist das Beste von uns allen zusammen", schwärmt Sean im Interview. Außerdem reflektiert er, wie faszinierend es sei, die Gebündeltheit aller familiären Merkmale und Geschichten in seinem Kind zu erkennen: "Es ist wie ein Computer voller Informationen, die in ihm stecken."

Der Rapper und Jhené sind seit mehreren Jahren ein Paar und haben sich nicht nur privat, sondern auch musikalisch immer wieder gegenseitig inspiriert. Während Jhené bereits eine 16-jährige Tochter namens Namiko aus einer früheren Beziehung hat, startete die gemeinsame Familienreise von ihr und Sean mit Noahs Geburt vor zwei Jahren. Sean hat sich in der Vergangenheit oft für mentale Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung eingesetzt – Werte, die er offenbar auch in seiner Vaterrolle leben und an seinen Sohn weitergeben möchte. In Interviews betonte er immer wieder, wie wichtig ihm eine tiefe Verbindung zu seinen Liebsten sei – was sich auch in seinen stolzen Worten über Noah widerspiegelt.

Instagram / bigsean Jhenè Aiko und Big Sean, Musiker

Getty Images Big Sean und Jhené Aiko im Februar 2017

