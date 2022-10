Auf Konzert: Jhené Aiko und Big Sean verraten Babygeschlecht

Dürfen sich Jhené Aiko (34) und Big Sean (34) auf einen Sohn oder eine Tochter freuen? Im vergangenen Juli hatten die Sängerin und ihr Partner überglücklich verkündet, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die in Kalifornien geborene Beauty ist es hingegen schon das zweite Kind. 2008 war sie bereits Mutter einer Tochter geworden. Jetzt lüfteten Jhené und Sean auch das Geheimnis rund um das Geschlecht ihres Kindes.

Wie Page Six nun berichtete, überlegten sich die werdenden Eltern etwas ganz Besonderes für die Verkündung des Babygeschlechts: Während eines Konzerts am vergangenen Donnerstag standen Jhené und Sean gemeinsam in Los Angeles auf der Bühne. Während des Songs "I’m Gonna Be" ließen die beiden Musiker die Bombe dann platzen. "Macht ein bisschen Lärm für meinen kleinen Jungen", rief der 34-Jährige, während er den Bauch seiner Freundin liebevoll streichelte.

Bei den Konzertgängern schien die spontane Enthüllung auch gut anzukommen, denn das Publikum soll in Anschluss lautstark gejubelt haben. In den sozialen Netzwerken hatten viele Nutzer bereits vermutet, dass die "Sunshine"-Interpretin mit einem Sohn schwanger ist, da Sean oft blaue Herz-Emojis verwendete, wenn er über seinen Nachwuchs sprach.

Anzeige

Getty Images Big Sean und Jhené Aiko im März 2018

Anzeige

Instagram / jheneaiko Jhené Aiko, Freundin von Big Sean

Anzeige

Getty Images Big Sean und seine Freundin Jhené Aiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de