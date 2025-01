Big Sean und Jhené erlebten vor Sohn Noah eine Fehlgeburt

Jhené Aiko (36) und Big Sean (36) sind glückliche Eltern eines Sohnes. Doch bevor im November 2022 der kleine Noah Hasani auf die Welt kam, machten die beiden Musiker eine schreckliche Erfahrung. Zu Gast im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" berichtet der Rapper nun, dass seine Partnerin einst eine Fehlgeburt erlitten habe. "Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass sie unzulänglich oder kaputt sind, nur weil sie eine Fehlgeburt hatten", macht er deutlich und versucht den Betroffenen Mut zu machen: "Vielleicht wirst du später mit einem Kind gesegnet. Vielleicht wirst du mit einem Kind gesegnet, das auf eine andere Art in dein Leben kommt."

Der 36-Jährige behält die genauen Umstände des Verlusts für sich. Die Fans des Hip-Hop-Stars vermuteten allerdings schon 2020, dass Sean und Jhené eine Fehlgeburt erlitten hatten. Damals veröffentlichte der Ex-Partner von Ariana Grande (31) den Song "Deep Reverence", in dem er rappte: "Ich sollte ein Milliardär sein, wenn man bedenkt, dass ich mir keinen Tag freinehme. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Dinge um mich verrückt geworden sind und wir das Baby verloren haben."

Obwohl die zwei US-Stars schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, sind sie bislang nicht verheiratet. Im Interview bei "Out of Context" äußerte sich der "My Last"-Interpret vergangenen Sommer zu den Gründen dafür. "Wie alle Menschen, die mit der Liebe zu tun haben, hatten wir unsere Höhen und Tiefen. Und ich denke, unsere Liebe versucht immer noch, den richtigen Weg durch all das zu finden", gab Sean zu verstehen. Dennoch machte er seinen Fans Hoffnung auf eine baldige Hochzeit: "Für mich symbolisiert eine Ehe die beste aller Beziehungen."

MEGA / FS / MPI / Capital Pictures Jhené Aiko und Big Sean, Juni 2017

Instagram / bigsean Jhenè Aiko und Big Sean, Musiker