Jhené Aiko trauert um ihr verlorenes Haus bei L.A.-Bränden

Ein schwerer Schicksalsschlag für die Sängerin Jhené Aiko (36): Ihr Zuhause in Los Angeles wurde von den verheerenden Waldbränden zerstört, die derzeit die Region heimsuchen. Auf Instagram teilte die 36-Jährige ein dramatisches Foto, das ihr Haus in Flammen zeigt. "Ein Nachbar schickte mir dieses Bild, während wir nicht in der Stadt waren und eigentlich am gleichen Tag zurückkommen sollten", schrieb sie in ihrer Story. Zum Glück waren Jhené, ihr Partner Big Sean (36) und ihre Kinder – der zweijährige Noah und die 16-jährige Namiko – nicht zu Hause, als das Unglück geschah.

In einem emotionalen Statement schilderte die Sängerin, wie schwer sie der Verlust getroffen hat. "Ich habe jahrelang sehr hart gearbeitet, um meinen Kindern dieses Zuhause bieten zu können", schrieb sie in den Kommentaren eines Beitrags von The Neighborhood Talk. Gleichzeitig drückte sie ihre Dankbarkeit aus, dass ihre Familie wohlauf sei, und zeigte ihr Mitgefühl für alle Betroffenen: "Ich bete für jene, die ihr Zuhause, ihre Lebenswerke oder gar ihr Leben verloren haben." Neben ihrem Post teilte sie auch bewegende Gedanken zu den Themen Verlust und Vergänglichkeit. "Es mag albern erscheinen, materielle Dinge zu betrauern, aber diese Dinge sind mit wertvollen Erinnerungen verbunden", hieß es darin. Dennoch sei sie entschlossen, mit positiver Energie neu zu beginnen: "Ungewissheit ist eine Chance zur Kreativität."

Für Jhené, die für ihre spirituelle und reflektierte Art bekannt ist, ist dieses Ereignis eine weitere Bewährungsprobe. Die Sängerin zeigte sich in der Vergangenheit bereits als Kämpferin, wenn es darum ging, persönliche Krisen zu überwinden. Die zweifache Mutter hat wiederholt betont, wie wichtig ihr Familie und Zusammenhalt sind. Mit Big Sean ist sie seit Jahren glücklich liiert, und ihre Kinder sind ihr größter Halt. Die Musikerin nutzt ihre Plattform nicht nur für Musik, sondern teilt auch Botschaften von Mitgefühl und Stärke – Werte, die sie auch in schwierigen Zeiten wie diesen nicht aus den Augen verliert.

Instagram / jheneaiko Das Haus von Sängerin Jhené Aiko in Flammen, bei Waldbränden von L.A.

Getty Images Big Sean und Jhené Aiko im Februar 2017

