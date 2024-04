Nach Depressionen: Rapper Big Sean bringt erstes Buch raus

Mit Songs wie "I Know, One Man Can Change the World" war der US-amerikanische Rapper Big Sean (36) bereits vor zehn Jahren weltweit durch die Decke gegangen. Doch der Erfolg brachte offenbar auch seine Schattenseiten mit sich. Im Jahr 2019 sprach der Freund von Jhené Aiko (36) erstmals öffentlich über seinen Kampf gegen Depressionen und Angstzustände. Heute, fünf Jahre später, scheint der Grammy-nominierte Künstler wieder zurück zu seiner psychischen Gesundheit zurückgefunden zu haben. Mit seinen Fans möchte er nun die Dinge, die er auf seinem bisherigen Weg gelernt hat, teilen. Deshalb feiert er jetzt sein Debüt als Schriftsteller: Sein Selbsthilfebuch "Go Higher: Five Practices for Purpose, Success, and Inner Peace" (auf Deutsch: "Steigere dich: Fünf Praktiken für Sinn, Erfolg und inneren Frieden") wird im Oktober dieses Jahres erscheinen. "In meinem Buch geht es darum, wie man ein Fundament für sein persönliches Wohlbefinden, für seine Psyche, für seine Seele und für seinen Geist schaffen kann", erklärt der Musiker im Interview mit People.

Im November 2022 begrüßten der "I Know"-Interpret und Jhené ihren gemeinsamen Sohn Noah auf der Welt. Sein Kind hätte für den Rapper als große Inspiration für das Buch gedient. Die Geburt seines Sohnes habe für ihn alles verändert, wie er gegenüber People gesteht. "Ich lerne jeden Tag von ihm. Aber eine der wichtigsten Lektionen, die ich immer noch von Noah lerne, ist, alles noch bewusster wahrzunehmen", betont der Buddy von Kanye West (46). Er versuche seither, die Welt mit den Augen seines Sohnes zu sehen. Nachdenklich reflektiert der Musiker: "Es ist schon komisch, dass am Ende unsere Kinder die Lehrer sind. Auch wenn man da ist, um sie zu leiten und zu unterrichten, lehren sie einen selbst".

Auch seine vergangenen Alkohol- und Drogenprobleme thematisiert der Rapper in seinem neuen Buch. Viele Menschen bräuchten diese Substanzen, um mit dem Stress des Alltags fertig zu werden, erläutert er im Interview. Auch er habe in der Vergangenheit versucht, sich zu betäuben. "Ich war die ganze Zeit über high. Ich habe versucht, meine Gefühle zu unterdrücken", erinnert sich Sean. Mit seinem Buch will er den Fans gesunde Wege zeigen, um mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können.

Instagram / bigsean Jhenè Aiko und Big Sean, Musiker

Getty Images Big Sean beim Coachella-Festival 2022

