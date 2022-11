Sängerin Rosalía räumte vierfach bei den Latin Grammys ab!

Für Rosalía könnte es aktuell wohl kaum besser laufen! Nachdem es monatelang Gerüchte um sie und ihren Musikerkollegen Rauw Alejandro (29) gegeben hatte, machten die zwei ihr Glück im September offiziell – sie sind tatsächlich zusammen und total verliebt! Doch nicht nur in der Liebe hat die schöne Spanierin Erfolg, sondern auch im Beruf: Bei den diesjährigen Latin Grammys hat Rosalía so richtig abgeräumt!

Neben ihrer Kollegin Bad Bunny (28) war die 30-Jährige die Spitzen-Abräumerin des 23. Latin Grammys in Las Vegas. Rosalía sahnte mit ihrer Platte "Motomami" vier Preise ab – darunter auch in der Hauptkategorie "Bestes Album"! Hinterher posierte sie stolz mit ihren vielen Trophäen auf dem Red Carpet. Die Musikerin trug dabei ein traumhaftes goldenes Off-Shoulder-Kleid. Ihr Outfit wechselte sie an diesem Abend jedoch mehrfach: Bei der Ankunft bezauberte sie in einem superheißen schwarzen Mesh-Kleid mit Glitzer-Applikationen um ihr Dekolleté herum.

Auf Instagram äußerte sich Rosalía bereits zu der großen Ehre: "Vielen Dank für alle Grammys, die mir die Academy bisher verliehen hat – aber in diesem Jahr ist es etwas ganz Besonderes, weil ich sie mit der Liebe meines Lebens teilen darf." Hier ist wohl ihr Liebster Rauw Alejandro gemeint, der sie auf das Event begleitete.

Rosalía bei den Latin Grammy Awards

Rosalía bei den Latin Grammy Awards 2022

Rosalía und Rauw Alejandro bei den Latin Grammy Awards

