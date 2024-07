Jeremy Allen White und Rosalía auf gleichem Event gesichtet!

In Paris tummeln sich anlässlich der diesjährigen Olympischen Spiele bereits in den Tagen davor eine Menge Prominente – wie auch bei dem Event Prelude To The Olympics am vergangenen Donnerstag. Unter all den Gästen stachen zwei besonders hervor: Jeremy Allen White (33) und Rosalía (31) gingen dieses Mal zwar nicht gemeinsam über den roten Teppich, sorgten aber trotzdem für eine Menge Aufsehen! Beide glänzten trotz ihrer gegensätzlichen Looks durch eine zeitlose Eleganz: Während Jeremy einen klassischen Anzug mit einem sportlichen Poloshirt kombinierte, zog Rosalía mit einem extravaganten halbtransparenten Spitzenkleid in Gold alle Blicke auf sich.

Berichten von Hello! zufolge wurden der "The Bear"-Darsteller und die 31-Jährige während der Veranstaltung nicht gemeinsam gesehen – auch für Fotos posierten sie ausschließlich getrennt. Um die Beziehung der beiden ranken sich eine Menge Spekulationen: Seit Ende des vergangenen Jahres wurden die beiden immer wieder gesichtet. Nach mehreren Knutschaufnahmen des "Shameless"-Stars und der "Beso"-Interpretin von Paparazzi schien die Sache für viele Fans eindeutig. Dass die beiden nun aber getrennt voneinander auf dem Event waren, könnte die ein oder andere Frage aufwerfen.

Für Jeremy ist Rosalía die erste Frau, mit der er öffentlich nach seiner Scheidung anbandelte. Von 2019 bis 2023 war der 33-Jährige mit der Schauspielerin Addison Timlin verheiratet. Trotz der Trennung scheinen sich die beiden noch sehr gut miteinander zu verstehen – was nicht zuletzt an den zwei gemeinsamen Kindern liegen könnte. So sieht man das Ex-Paar immer noch hin und wieder bei gemeinsamen Familienaktivitäten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosalía im September 2023 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, es hat etwas zu bedeuten, dass Jeremy und Rosalía das Event getrennt besuchten? Ja, mir kommt das schon komisch vor. Nein, ich glaube, das ist nur ein Zufall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de