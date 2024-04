Hunter Schafer bestätigt Beziehung mit der Sängerin Rosalía!

Sie hat es bestätigt! Es ist recht üblich, dass bestimmte Prominente in ihren Kreisen andere Berühmtheiten daten. Ob diese dann der Öffentlichkeit präsentiert werden oder nicht, entscheiden letztendlich die Beteiligten. Oftmals handelt es sich dabei auch nur um einen kurzen Flirt, sodass die Promis gewisse Details aus ihrem Liebesleben lieber vor den Augen der Presse verbergen. Doch in einem Interview mit GQ bestätigt Hunter Schafer, die Sängerin Rosalía (31) gedatet zu haben. Die beiden standen eine Zeit lang unter dem Verdacht, eine geheime Beziehung zu führen. Nun ist es offiziell, dass die Euphoria-Darstellerin Ende 2019 fünf Monate mit der "Malamente"-Interpretin zusammen war.

"Es wurde so viel spekuliert, und wir wollten es einfach hinter uns bringen", erzählt Hunter. Anscheinend hatte die Schauspielerin am vorherigen Abend mit Rosalía telefoniert und die Ankündigung vorher abgesprochen. Die beiden sind schon seit längerem sehr gut befreundet und wurden erst im Januar zusammen beim Shoppen gesichtet. "Ich habe wirklich wunderbare Freundschaften mit den Menschen, mit denen ich romantisch involviert war", gibt sie zu und fügt hinzu: "[Rosalía] gehört zur Familie, egal was passiert."

Während Hunter nach ihrer Trennung von Dominic Fike (28) offiziell Single ist, ist die spanische Musikerin gerade wieder in festen Händen. Nach ihrer dramatischen Trennung von dem Sänger Rauw Alejandro (31) wurde sie mit dem derzeit beliebten Hollywoodstar Jeremy Allen White (33) gesichtet. Die beiden sollen schon seit einer Weile zusammen sein, allerdings haben sie offiziell noch nichts bestätigt. Trotzdem wurden die beiden schon wild turtelnd und knutschend in Los Angeles gesehen.

Getty Images Rosalía, Sängerin

ZUMAPRESS.com / MEGA Schauspieler Jeremy Allen White, Januar 2024

