Nach Gerüchten: Jeremy Allen White und Rosalía sind getrennt

Jetzt ist es offenbar offiziell: Jeremy Allen White (33) und Rosalía (32) sind kein Paar mehr. Das verrät ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie fingen an, sich in den letzten Monaten abzukühlen", erklärt die Quelle. Nun sollen der Schauspieler und die Sängerin einvernehmlich entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Laut dem Insider hätten sie gemerkt, dass sie nicht zusammenpassen und die "Kommunikation nicht so ist, wie sie sein sollte". Böses Blut gebe es allerdings nicht. "Sie sind befreundet, aber sie hegen keinen Groll füreinander."

Bereits Ende September gab es erste Anzeichen, dass die Beziehung von Jeremy und Rosalía kriseln könnte. Paparazzi erwischten den "The Bear"-Darsteller nämlich sehr vertraut mit einer anderen Frau. Laut Daily Mail kuschelten die beiden innig und zeigten sich sehr vertraut. Sogar einen Kuss soll es gegeben haben. Bei Jeremys Begleitung handelte es sich um Molly Gordon (28), seinem Co-Star aus "The Bear".

Jeremy und Rosalía dateten sich seit etwa Ende 2023. Zuvor sollen der US-Amerikaner und die Spanierin gute Freunde gewesen sein. Besonders öffentlich war die Liebe der beiden nicht – so gab es auch keinen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. "Im Moment genießen sie einfach die Gesellschaft des anderen", verriet ein anderer Insider gegenüber Us Weekly.

Jeremy Allen White, Schauspieler

Rosalía, Sängerin

