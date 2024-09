Getrennt von Rosalía? Jeremy Allen White knutscht Kollegin

Jeremy Allen White (33) hat offenbar eine neue Romanze mit seiner Schauspielkollegin! Eigentlich datete der Schauspieler bis vor Kurzem Rosalía (32), doch offenbar sind die beiden getrennt – denn diese Woche wurde er beim Knutschen mit seiner "The Bear"-Kollegin Molly Gordon gesichtet! Auf den Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die zwei vor dem Auto der Seriendarstellerin beim Verabschieden: Sie schmiegen sich eng aneinander, tauschen Küsse aus und wirken sehr vertraut. Jeremy hält seiner Kollegin und mutmaßlichen neuen Freundin anschließend ganz galant die Tür zu ihrem Fahrzeug auf.

Nicht nur in ihrem Privatleben, auch auf der Leinwand spielten sich zwischen den beiden romantische Szenen ab. Molly, die in "The Bear" Jeremys Kindheitsliebe Claire Dunlap verkörpert, war in den Staffeln zwei und drei zu sehen. Zwar endet die Beziehung ihrer Figuren abrupt, doch scheinen die gemeinsamen Dreharbeiten einiges an Funken außerhalb des Sets entfacht zu haben! Erst kürzlich schritten der 33-Jährige und die 29-Jährige gemeinsam über den roten Teppich der SAG Awards 2024 und posierten stolz mit dem Preis für die herausragendste Ensemble-Leistung in einer Comedy-Serie.

Jeremy wurde erstmals im Dezember vergangenen Jahres mit Rosalía in Verbindung gebracht. In den darauffolgenden Monaten sah man den Serienstar immer wieder turtelnd mit der Musikerin, jedoch bestätigten sie ihre Beziehung nie offiziell. Zuvor war Jeremy vier Jahre mit Addison Timlin verheiratet gewesen – mit ihr hat er zwei Töchter namens Ezer und Dolores. Die Schauspielerin hatte im Mai 2023 die Scheidung eingereicht, seither teilen sich die zwei das Sorgerecht. Der "Shameless"-Darsteller muss dafür jedoch Auflagen erfüllen: Laut People muss er jeden Tag Alkoholtests machen, Therapiesitzungen besuchen und regelmäßig zu Treffen der Anonymen Alkoholiker gehen.

Getty Images Molly Gordon, Schauspielerin

MEGA Jeremy Allen White mit seinen Töchtern, Malibu 2024

