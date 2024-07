Dream-Team: Jeremy White und Rosalía besuchen Event zusammen

Zwischen Jeremy Allen White (33) und Rosalía (31) hat es offenbar gefunkt! Seit einigen Wochen verbringen der US-amerikanische Schauspieler und die spanische Sängerin auffällig viel Zeit zusammen. Immer wieder wird das vermeintliche Hollywood-Paar auf romantischen Dates beim Knutschen erwischt. Nun besuchen die Turteltauben ganz offiziell ein Event gemeinsam. Das zeigen aktuelle Schnappschüsse, die People vorliegen. Auf den Fotos spazieren der "Shameless"-Star und die "Con Altura"-Interpretin gelassen zu der Veranstaltung in Los Angeles. Dabei präsentieren sie sich als cooles Paar. Jeremy trägt ein lässiges graues Tank-Top, das seine Muskeln perfekt zur Geltung bringt. Rosalía erscheint in einem lockeren, schwarz-weißen Kleid, das ihre Schultern elegant freilegt.

Seit Oktober des vergangenen Jahres spekulieren die Fans, dass die Musikerin und der "The Bear"-Star etwas am Laufen haben. Denn zu diesem Zeitpunkt wurden Jeremy und Rosalía das erste Mal zusammen gesehen. Damals machte ein Foto die Runde, auf dem die beiden gemeinsam durch West Hollywood spazierten. Wenig später bestätigte dann auch ein Insider die Romanze. "Rosalía und Jeremy Allen White sind seit Kurzem ein Paar", stellte der Informant gegenüber Us Weekly klar.

Jeremy und Rosalía scheinen viele Gemeinsamkeiten zu haben. Sowohl der Schauspieler als auch die Sängerin gingen im Jahr 2023 durch eine öffentliche Trennung. Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung trennten sich die Spanierin und ihr Ex-Partner Rauw Alejandro (31). Nach drei gemeinsamen Jahren löste das Musiker-Duo seine Verlobung auf. Auch Jeremy kommt aus einer festen Beziehung. Nach drei Ehejahren reichte seine Ex-Frau Addison Timlin die Scheidung ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White bei den Golden Globes 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosalía und Rauw Alejandro im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jeremy und Rosalía als vermeintliches Paar? Total süß! Die beiden passen echt gut zusammen. Ich finde, sie passen überhaupt nicht zueinander. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de