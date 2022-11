"So perfekt": Katharina Eisenblut schwärmt von ihrer Trauung

Katharina Eisenblut (28) ist unter der Haube! Am 11. November war es endlich so weit: Rund ein Jahr nach der Verlobung mit ihrem Schatz Niko Kronenbitter traten die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Partner gemeinsam vor den Traualtar, um sich die ewige Liebe zu schwören. Wenige Tage nach der Hochzeit schwärmte Katharina im Gespräch mit Promiflash nun von ihrem großen Tag!

Im Promiflash-Interview erzählte die 28-Jährige, dass sie im Kreise ihrer Familie geheiratet habe. "Eingeladen waren knapp 20 Gäste, was für eine wahnsinnig schöne Atmosphäre gesorgt hat. Es war so familiär, so vertraut und so perfekt. Besser hätten wir es nicht machen können", freute sich Katharina. Dass die Gäste genau wie das Brautpaar Tracht tragen sollten, sei für ihre Liebsten aber eine kleine Challenge gewesen.

Auch ihr Sohn Emilio war bei der Hochzeit natürlich dabei. "Der schönste Moment für mich war, als der kleine Emilio im Standesamt etwas quengelig wurde auf Omas Schoß und Niko ihn einfach zu sich gekommen hat während der Zeremonie", berichtete die Augsburgerin. Ihre kleine Familie so zu sehen, habe Katharina so glücklich gemacht, dass sie vor Freude sogar weinen musste.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2021

privat Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut nach ihrer Verlobung

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, ehemalige DSDS-Teilnehmerin

