Überzeugt Imelda Staunton als neue Queen in "The Crown"?

Es ist eine große Ehre: Imelda Staunton (66) darf Queen Elizabeth II. (✝96) verkörpern! Am 9. November erschien die lang ersehnte fünfte Staffel von The Crown auf Netflix. Mit einem größeren Zeitsprung in der Storyline änderte sich auch die Besetzung der erfolgreichen Historienserie: Nach Claire Foy (38) und Olivia Colman (48) spielt nun Downton Abbey-Star Imelda Staunton die inzwischen verstorbene Königin von England, die zu Beginn der Staffel 65 Jahre alt ist. Was sagen die Zuschauer zu ihrer Performance – ist sie eine überzeugende Queen?

Schaut man sich die Kommentare auf Instagram und Co. an, kommt die Britin sehr gut weg! "Imelda Staunton ist für diese Rolle geboren – sie ist süß und gleichzeitig eiskalt, ich kaufe ihr Elizabeth ab", betonte ein Fan. Ein weiterer jubelte: "Imelda Staunton ist die perfekte Queen, Punkt!" Nur wenige scheinen etwas an der neuen Besetzung auszusetzen zu haben. Dabei wird fast ausschließlich folgender Kritikpunkt genannt: "Ich werde in ihr leider immer Umbridge sehen", meckerte ein User in Bezug auf ihre berüchtigte Rolle in der Harry Potter-Reihe.

Auch die Darstellerin der Prinzessin Diana (✝36) hat sich geändert. Nach Emma Corrin wird König Charles (74)' verstorbene Ex-Frau jetzt von Elizabeth Debicki (32) gespielt. Hier zeigen sich die "The Crown"-Fans weniger begeistert: "Sorry, aber Emma Corrin war viel besser! Elizabeth Debicki sieht Lady Di nicht ähnlich genug...", ärgerte sich ein Nutzer auf Twitter.

Netflix Imelda Staunton und Jonathan Pryce in "The Crown"

Netflix Imelda Staunton als Queen in "The Crown"

Keith Bernstein / Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

