Wild und verrucht: Rihanna posiert in knappen Lederdessous

Rihanna (34) zeigt ihre wilde Seite! Die Sängerin scheint gerade alle Hände voll zu tun zu haben. Neben ihrer Musik und ihrem Fashionlabel Savage x Fenty, ist sie auch frischgebackene Mama eines kleinen Sohnes. Und der scheint sie ganz schön auf Trab zu halten. Doch die "Umbrella"-Interpretin nimmt sich offenbar trotzdem Zeit, um die neue Kollektion ihrer Modelinie anzuprobieren: Rihanna zeigt sich ihren Fans jetzt in sexy Lackdessous!

In einem Instagram-Video posiert Rihanna in mehreren Dessous ihres Labels. Die heißen Teile scheinen dabei größtenteils aus Lack und Leder zu bestehen. Eines wurde sogar nur lose am Rücken zusammengeschnürt, was die kurvige Kehrseite des Popstars gekonnt in Szene setzt. Mit locker hochgesteckten Haaren, knallrotem Lippenstift und betont lasziven Bewegungen hinterlässt RiRi so einen verruchten Eindruck. "Haben sie euch nicht gesagt, dass ich wild bin?", fragt sie ihre Community keck. Die Marke hat den Clip bereits gerepostet und schreibt dazu: "Was sie gesagt hat..."

Rihannas Fans scheinen in Flammen zu stehen, denn die Kommentarspalte schwemmt vor Feuer-Emojis fast über. "Du bist wunderschön, vom Kopf bis zu den Zehen", lobt sie ein Fan überschwänglich. "Du bist so heiß, RiRi. Wirklich schmutzig. Sensationell, ich liebe dich so sehr", ergänzt ein anderer.

Instagram / rihannaofficiall Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna in New York City

