Verrückt! Rihanna vergleicht Mutterschaft mit einem LSD-Trip

Verrücktes Geständnis von Superstar Rihanna (34)! Die Sängerin überraschte im diesjährigen Januar mit der Nachricht, dass sie zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) Nachwuchs erwartet. Schon im Mai erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Den Namen verrieten sie der Öffentlichkeit jedoch noch nicht. Die "Umbrella"-Interpretin sprach nun über ihre ersten Monate als Neu-Mama und verriet einige intime Details. Sie verglich ihre Mutterschaft mit einem täglichen Drogen-Trip!

Während sie über ihr neues Leben als frischgebackene Mutter nachdachte, gab die 34-Jährige gegenüber Access Hollywood zu, dass ihre Mutterschaft eine große Veränderung sei. "Das Leben fängt neu an, wenn man Eltern wird, es ist ein Leben, das man vorher nicht kannte", sagte sie. Rihanna verglich anschließend die Anfangszeit mit einem LSD-Trip. "Der Anfang ist so, als ob man jeden Tag auf LSD ist. Es ist wild und verdammt abgefahren", erklärte die Grammy-Gewinnerin. Sie fügte hinzu: "Du siehst ihn an und er gehört dir, aber er ist ein Fremder und du lernst ihn kennen, während er dich und die Welt kennenlernt."

Die Schauspielerin beschrieb bereits im Interview mit Vouge, wie glücklich sie mit ihrem Sohn sei. "Egal, was du gerade tust oder was du fühlst, wenn er dich anlächelt, ist alles andere einfach weg. Das ist das Beste", schwärmte sie.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere im Oktober 2022

Getty Images Rihanna im Februar 2022 in Mailand

