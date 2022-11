"Zeit aufzuhören": Vicky Leandros verkündet ihr Karriere-Aus

Vicky Leandros (70) verabschiedet sich! Schon im zarten Alter von 13 Jahren stand die "Ich liebe das Leben"-Sängerin erstmals auf der Bühne und legte damit den Grundstein für eine Mega-Karriere. Im Laufe der Jahre landete sie gleich zwanzig Top-20-Hits in den deutschen Singlecharts und zählt damit zu den erfolgreichsten nationalen Künstlerinnen. Doch nun hat die Musikerin genug: Vicky Leandros verkündete das Ende ihrer Karriere!

Im Interview mit Bild erklärte die gebürtige Griechin: "Ich denke, es wird Zeit aufzuhören. Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein.“ Vicky sei es wichtig gewesen, selbstbestimmt aufhören zu können und nicht mit einem Gehstock auf der Bühne zu stehen. Nun blickt sie durchwegs positiv in die Zukunft. "Ich freue mich auf meinen neuen Lebensabschnitt", versicherte die einstige The Masked Singer-Kandidatin.

Langweilig wird Vicky auch ohne ihre Musikkarriere bestimmt nicht. Neben der Abschiedstour im Herbst 2023 baut sie derzeit in Athen auch noch ein Hotel und schreibt fleißig. Die dreifache Mutter arbeitet momentan an ihrem zweiten Kochbuch und will auch noch ihre Biografie herausbringen.

Getty Images Vicky Leandros bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" in München im November 2015

Getty Images Vicky Leandros beim Rosenball, 2014

Getty Images Vicky Leandros im Jahr 2013

