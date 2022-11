Anna Damm wird wieder Mutter: Fata Hasanović ahnte es schon!

Anna Maria Damm (26) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Am Donnerstag verkündeten die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Freund Julian Gutjahr (26), dass sie bald erneut Eltern werden. Ihre Tochter Eliana darf sich also über ein Geschwisterchen freuen. Tatsächlich war die Babynews der Influencerin für viele aber nicht überraschend: Annas Freundin Fata Hasanović (27) ahnte schon, dass sie wieder schwanger ist!

Erst vor wenigen Tagen kehrte die 26-Jährige aus ihrem Dubai-Urlaub zurück. Während ihres Aufenthalts in der arabischen Metropole verbrachte sie viel Zeit mit ihrer guten Freundin Fata und deren Partner Izet. Bei ihrem Wiedersehen schien das Model direkt bemerkt zu haben, dass die Beauty aus Pforzheim wieder Mutter wird. "Die erste Frage von Fata war einfach: 'Bist du schwanger?' Ich dachte nur so: 'Ist es so offensichtlich?' Aber anscheinend schon", erzählte Anna in ihrer Instagram-Story.

Die Dubai-Auswanderin wollte mit dieser Frage aber keinesfalls unhöflich wirken – im Gegenteil. "Ich schwöre, ich habe das nur gefragt, weil ich wusste, dass sie noch ein zweites Kind möchte – und das war schon offensichtlich. [...] Sonst würde ich so etwas wirklich nicht fragen", stellte Fata danach in ihrer Instagram-Story klar.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Instagram / annamariadamm YouTuberin Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Fata Hasanović und Anna Maria Damm, Ex-GNTM-Girls

