Kryptische Zeilen: Reagiert Kim K. auf Petes neue Romanze?

Meint Kim Kardashian (42) etwa hier ihren Ex Pete Davidson (29)? Nachdem Ehe-Aus mit Kanye West (45) kam die Unternehmerin mit dem Comedian zusammen. Die große Liebe sollte es allerdings nicht werden: Nach rund neun Monaten Beziehung trennten sich die beiden wieder. Doch lange scheint Pete nicht um seine Verflossene zu trauern: Er wurde vor Kurzem mit dem Model Emily Ratajkowski (31) gesehen – doch was hält Petes Ex Kim davon?

Auf ihrem Instagram-Account postete die 42-Jährige kryptische Zeilen – kurz nachdem die Dategerüchte um Pete und Emily öffentlich wurden: "Eine Sache, die mir klar geworden ist, ist, dass am Ende immer alles gut geht. Manchmal sogar besser, als man es sich vorstellen kann. [...] Sieh das große Ganze." Freut sich Kim etwa für Pete und Emily?

Auch ein Insider verriet vor Kurzem gegenüber Hollywood Life, dass Kim ihrem Ex und seiner Neuen das Liebesglück gönnen soll. "Sie findet es süß und freut sich, dass er jemanden gefunden hat, der besser zu ihm passt und auf der gleichen Wellenlänge ist", erklärte der Promi-Experte und fügte hinzu: "Kim kennt Emily schon seit einiger Zeit. Sie ist damit einverstanden, dass sich die beiden daten."

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington 2022

Getty Images Emily Ratajkowski im Oktober 2022 in Paris

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

