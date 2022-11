Lamar Odom richtet emotionale Worte an Aaron Carters Familie

Lamar Odom (43) denkt in dieser schweren Zeit an die Hinterbliebenen von Aaron Carter (✝34). Der Sänger wurde am 5. November leblos in seinem Zuhause in einer Badewanne aufgefunden. Sein Ableben schockierte nicht nur seine Familie, viele Promis waren zutiefst erschüttert – unter ihnen Lindsay Lohan (36) und Hilary Duff (35), die um ihren einstigen Ex-Freund trauerten. Jetzt fand Lamar emotionale Worte über den Tod seines Freundes.

In seinem Podcast "On The LO Show" sprach der Sportler zunächst über seine eigene Drogenvergangenheit und erinnerte sich daran, wie schwer es war, die Sucht zu bekämpfen. "Um eine Sucht zu überwinden, braucht es mehr als nur die Person, die süchtig ist. Ich sage Ihnen das aus persönlicher Erfahrung", erklärte der ehemalige Basketballer. Anschließend gedachte er Aaron und entgegnete: "Mein Herz schlägt für seine Familie."

Lamar selbst hat ein äußerst traumatisches Erlebnis hinter sich: 2015 wurde der Ex-NBA-Star auf einer Party in Las Vegas leblos in einem Bordell aufgefunden. Der 43-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Auslöser soll die Überdosis eines Drogencocktails gewesen sein – bis heute bestreitet er, die Drogen selbst eingenommen zu haben.

Anzeige

Getty Images Lamar Odom, Ex-NBA-Profi

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, Sänger

Anzeige

Getty Images Lamar Odom, einstiger Basketballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de