Nach Aaron Carters Tod: Ex-Freundin Hilary Duff meldet sich

Hilary Duff (35) trauert um ihren verstorbenen Ex-Freund Aaron Carter (✝34). Am Samstagabend wurde bekannt, dass der einstige Kinderstar verstorben ist. Laut Medienberichten habe man den Sänger bewusstlos in seiner Badewanne gefunden. Die genauen Ursachen für seinen verfrühten Tod sind jedoch noch nicht bekannt. Zahlreiche Fans und Promis meldeten sich bereits im Netz zu Wort. Und auch seine Ex-Freundin Hilary teilte nun ihre Trauer auf Social Media.

"Für Aaron – es tut mir unendlich leid, dass das Leben so schwer für dich war und dass du damit vor der ganzen Welt kämpfen musstest. Du hattest einen Charme, der überwältigend war", schrieb die 35-Jährige auf Instagram. Zudem betonte sie, wie sehr sie damals in ihn verliebt gewesen sei. "Ich sende deiner Familie in dieser Zeit viel Liebe. Ruhe in Frieden", fuhr die dreifache Mutter fort.

Die "Lizzie McGuire"-Darstellerin und der Musiker wurden im Jahr 2000 ein Paar. Rund drei Jahre lang hielt die Beziehung der damaligen Teenager, bevor sie zerbrach. Doch böses Blut gab es zwischen ihnen nie. 2016, nachdem Hilary ihren ersten Ehemann Mike Comrie (42) geheiratet hatte, deutete Aaron sogar an, noch Gefühle für sie zu haben. "Manchmal denke ich, dass ich das hätte sein können, aber es ist, was es ist", sagte er in einem Interview mit Fox News.

