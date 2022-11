Total niedlich: Damian lächelt Mama Jenny Frankhauser an

Jennifer Frankhauser (30) ist hin und weg von ihrem Nachwuchs! Die einstige Dschungelkönigin und ihr Partner Steffen König wurden im September zum ersten Mal Eltern. Seitdem sorgt Sohnemann Damian für eine Menge Begeisterung bei dem Paar. Die Blondine lässt auch ihre Community oftmals an ihrem Mutterglück teilhaben und teilt gerne Einblicke aus ihrem Alltag. So auch jetzt: Hier verzaubert der Kleine seine Mama Jenny!

Die 30-Jährige veröffentlichte via Instagram einen neuen Schnappschuss ihres Sprösslings. "Der nächste Schlafsack ist wieder zu klein. Mein großer Bub", schilderte Jenny die Situation. Während sich die Influencerin Gedanken um einen größeren Schlafsack macht, scheint ihr Baby bei bester Laune zu sein: Damian lächelt seine Mutter an und streckt die Hände in die Höhe, während Jenny den niedlichen Moment mit der Kamera festhält.

Bisher hält die Beauty das Gesicht ihres Schatzes stets versteckt, meistens versieht sie den Kopf mit niedlichen Emojis. Ob das vorerst so bleiben wird? "Wissen wir noch nicht. Am liebsten hätten wir so einen Mittelweg. Bisher haben wir ihn nicht gezeigt, aber wir wollen ihn auch nicht immer verstecken müssen", verriet Jenny in einer Instagram-Fragerunde.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhausers Sohn im November 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Glaubt ihr, dass Jenny bald noch mehr solcher Einblicke teilen wird? Ja, das macht sie bestimmt! Nein, das bezweifle ich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de