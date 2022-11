Wegen Kokain: Danniella Westbrook hat Gesichtsdeformationen

Danniella Westbrook (49) nimmt wohl auch in Zukunft weitere Strapazen in Kauf. Die "EastEnders"-Darstellerin musste in den vergangenen Monaten mehrere Male ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schauspielerin erlitt nämlich unter anderem eine Nasennebenhöhlenentzündung und hatte zudem mit weiteren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Demnächst wird sich die Britin erneut in einer Klinik aufhalten müssen: Denn Danniella wird sich zweimal unters Messer legen!

The Sun berichtete, dass die einstige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin aufgrund ihres jahrelangen Kokain - und Alkoholkonsums viele gesundheitliche Schäden davongetragen habe. Die 49-Jährige soll unter bröckelnden Gesichtsknochen und unter einem eingebrochenen Kiefer leiden, dagegen wolle sie jetzt operativ vorgehen. "Ich fliege nächste Woche in die Türkei, um eine weitere Gesichtsoperation zu machen, und dann noch eine nach Weihnachten", verriet Danniella.

Es ist nicht das erste Mal, dass Danniella ihr Vertrauen in die Profis setzt: Bereits Anfang des Jahres hatte die Blondine einen operativen Eingriff. "Ich habe im Moment eine Menge Operationen hinter mir. Sie sind gut, aber sie sind sehr hart", erklärte sie im Interview mit OK!.

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Getty Images Danniella Westbrook, Reality-TV-Star

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook im März 2021

