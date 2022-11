Antonia Hemmer verrät: So kam es zur Trennung von Patrick

Antonia Hemmer (22) erklärt die Gründe für ihr Liebes-Aus! Nach rund zwei Jahren Beziehung gehen sie und Patrick Romer (26) getrennte Wege. Die Beziehung des einstigen Bauer sucht Frau-Traumpaars habe dem öffentlichen Druck nicht standgehalten. Nachdem die Fans Patricks Umgang mit Antonia bei Das Sommerhaus der Stars gesehen hatten, sind die meisten über diesen Schritt erleichtert. Jetzt meldete sich auch Antonia selbst zu Wort und verriet, wie es zur Trennung kam.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte ein Follower nach, weshalb die 22-Jährige und Patrick jetzt doch getrennte Wege gehen. "Wir haben beide festgestellt, dass sich die Beziehung einfach verändert hat", antwortete Antonia. Die Entscheidung sei nicht von heute auf morgen gefallen. "Wir hatten sehr viele Gespräche. Und letztendlich bin ich froh, dass zwischen uns kein böses Blut fließt", betonte die ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmerin.

Immer wieder spekulieren ihre Follower jedoch, ob Patrick und Antonia sich bloß für die Teilnahme an Formaten wie Prominent getrennt oder Ex on the Beach getrennt haben. Ob sie dort schon bald mitmachen werden? "Nein, tun wir nicht, wie schon mehrmals erwähnt!", stellte Antonia klar.

Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Antonia Hemmer, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

