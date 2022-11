Ines-Romanze: Was hält Brad Pitts Ex Angelina Jolie davon?

Was sagt Angelina Jolie (47) wohl dazu? Jahrelang galten die "Maleficent"-Darstellerin und ihr Ex Brad Pitt (58) als absolutes Traumpaar. Doch im September 2016 machten traurige News die Runde: Die beiden Schauspieler lassen sich scheiden. Sein Leben als Single schien Brad nach dem Ehe-Aus aber zu genießen – neben Lykke Li (36) und Emily Ratajkowski (31) soll der "Fight Club"-Star angeblich auch Lisa Stelly (35) gedatet haben. Vor Kurzem wurde er mit Ines De Ramon gesehen – was hält Brads Ex Angelina von dieser Romanze?

Wie eine Quelle gegenüber Hollywood Life berichtete, scheint die 47-Jährige wenig Interesse am Liebesleben ihres Ex-Mannes zu haben: "Angelina hat schon vor langer Zeit aufgehört, den Gerüchten über Brad Beachtung zu schenken." So sei die sechsfache Mama zu sehr mit ihren Kids und mit der Arbeit beschäftigt, um sich auf Brads neue Romanzen zu konzentrieren: "Sie ist heutzutage mehr als ausgelastet, wenn es also um Brad geht, hat sie keine Zeit. Es sei denn, es hat etwas mit ihren Kindern oder ihren rechtlichen Problemen zu tun", ergänzte der Insider zudem.

Brad und die Noch-Ehefrau von Paul Wesley (40) wurden vor wenigen Tagen erstmals miteinander in der Verbindung gebracht: Gemeinsam besuchten sie in der vergangenen Woche ein Konzert von Bono (62) in Los Angeles. Laut People sollen Brad und Ines "seit ein paar Monaten" zusammen sein.

Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2013

Brad Pitt, Schauspieler

Paul Wesley und Ines De Ramon 2019

