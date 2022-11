Larsa Pippen und Marcus Jordan: Nur Freunde oder doch mehr?

Was läuft da zwischen Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan? Der Reality-TV-Star ist bekannt aus der amerikanischen Sendung "The Real Housewives Of Miami". Der Sportler hingegen ist der Sohn des berühmt-berüchtigten Basketballstars Michael Jordan (59). Die beiden sollen sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Haben sie sich nun etwa angenähert? Am vergangenen Freitag sollen Larsa und Marcus bei einem gemeinsamen Abendessen erwischt worden sein.

Nun sollen sie am vergangenen Freitag zusammen in West Hollywood essen gewesen sein. Gerüchten zufolge, sollen sich die zwei daten und auch schon ein Paar sein. "Wir sind seit ein paar Jahren befreundet und das war's. Wir sind Freunde", stellte Larsa diesbezüglich aber schon vor ein paar Wochen gegenüber People klar. Ihre angebliche Liebschaft mit dem Basketballer ist auch in einem weiteren Interview Thema gewesen – doch auch hier dementierte sie die Gerüchte ebenfalls: "Ich bin Single." Sie sei aber bereit für eine Beziehung.

Angeblich soll Larsa Marcus über ihren Ex-Mann Scottie Pippen (57) kennengelernt haben. Der NBA-Star soll nämlich ein Ex-Kollege von dem Vater des ehemaligen "UCF Knights"-Spielers gewesen sein. Glaubt ihr das Larsa und Marcus ein Paar sind? Stimmt gerne unten ab!

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, TV-Sternchen

Getty Images Marcus Jordan, Basketballspieler 2022

Getty Images Larsa Pippen im Januar 2020

