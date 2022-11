Ticketmaster entschuldigt sich bei Sängerin Taylor Swift

Taylor Swift (32) bekommt eine Entschuldigung! Nachdem die Sängerin ihr neues Album "Midnights" herausbrachte, gab sie bekannt, auf Tour zu gehen. Doch der Vorverkauf für ihre Tournee durch die USA endete im Desaster. Das Unternehmen Ticketmaster musste den Vorverkauf sogar stoppen. Die Musikerin reagierte darauf ziemlich angepisst. Jetzt meldete sich Ticketmaster erneut zu Wort: Die Mitarbeiter entschuldigten sich bei Taylor und ihren Fans!

"Wir bemühen uns, den Ticketkauf für Fans so einfach wie möglich zu gestalten, aber das war für viele Leute, die versucht haben, Tickets für "Taylor Swift | The Eras Tour" zu kaufen, nicht der Fall", hieß es in der offiziellen Stellungnahme auf ticketmaster.com. Das Unternehmen bat Taylor und alle Leute, die vergeblich versucht haben, an Karten heranzukommen, um Entschuldigung.

Nach wie vor arbeite Ticketmaster daran, die Technik auf ihrer Seite zu verstärken, um dem überwältigenden Ansturm auf Karten für die Konzerte von Taylor Swift gerecht zu werden. "Wir haben sie mehrfach gefragt, ob sie diese Art von Nachfrage bewältigen können und man hat uns versichert, dass sie es können", meldete sich Taylor stinksauer auf Instagram.

