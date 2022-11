Das Dschungelcamp 2023: Ist auch Tessa Bergmeier mit dabei?

Ist Tessa Bergmeier (33) womöglich ebenfalls Teil vom Dschungelcamp 2023? Bis die neue Staffel des beliebten Reality-TV-Formats startet, müssen sich die Zuschauer noch etwas gedulden. In den vergangenen Monaten wurde allerdings schon fleißig über die möglichen Kandidaten gemunkelt: So wurde beispielsweise bereits spekuliert, dass Patrick Romer (26) oder Claudia Obert (61) in den Busch gehen. Angeblich macht sich auch Tessa Anfang des neuen Jahres auf die Reise nach Australien.

Wie Bild nun erfahren haben will, soll auch die ehemalige GNTM-Teilnehmerin bei der kommenden Staffel mit am Start sein. Auf Nachfrage des Magazins antwortete die 33-Jährige dann allerdings ziemlich ausweichend. "Jedes Jahr bekomme ich solche Nachrichten mit der Vermutung, ich wäre eine Kandidatin und jedes Jahr erwiesen sie sich als falsch", soll Tessa versichert haben.

Ob Tessa wirklich Teil der Dschungelcamp-Besetzung ist, werden wohl nur die kommenden Monate zeigen. 2013 hatte das Model allerdings noch in einem Interview beteuert, niemals an der TV-Show mitwirken zu wollen. Nach ihrer Teilnahme an Reality Queens auf Safari habe sie zwar die besten Voraussetzungen, um im Dschungelcamp zu überleben, jedwede Anfragen habe sie dennoch abgelehnt.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, TV-Star und Model

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, 2021 in Hamburg

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Model

