Fans vergleichen Machine Gun Kellys Outfit mit einem Seeigel

Was hat sich Machine Gun Kelly (32) denn dabei gedacht? Der Rocker ist dafür bekannt, gerne mal mit seinen Outfits aufzufallen. Seine Verlobte Megan Fox (36) zeigt sich an der Seite des "Bad Things"-Interpreten ebenfalls immer wieder in gewagten Looks. Auch bei den American Music Awards in Los Angeles war der Musiker ein echter Hingucker: Machine Gun Kelly erschien in einem stacheligen Outfit, worüber seine Fans sich ziemlich amüsierten.

Auf Instagram postete der 32-Jährige ein Bild, das seinen gewagten Look für die Verleihung zeigt: Er trug einen lilafarbenen Anzug mit klobigen schwarzen Schuhen, während aus seinen Klamotten lange metallene Nadeln ragten. Wegen der vielen Stacheln verglichen einige Fans ihn mit einem Seeigel. Sichtlich belustigt über diese Kommentare teilte der Rocker dann eine Collage in seiner Story, in der er sich und einen Seeigel gegenüberstellte. "Seht ihr, worauf ich hinaus wollte?", scherzte der Blondschopf.

Die American Music Awards verliefen ziemlich erfolgreich für Machine Gun Kelly: Er gewann einen Preis in der Kategorie "Bester alternativer Musiker". "Ich bin kein Tourist, ich bin ein Astronaut... Wir sehen uns auf dem Mars", schrieb der Verlobte von Megan Fox zu seinem Beitrag und fügte seinem Höhenflug hinzu: "Danke an meine treue Familie, die mich zum besten Alternativkünstler gewählt hat."

