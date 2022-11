Führte König Charles eine Kampagne gegen Prinzessin Diana?

König Charles III. (74) hat Prinzessin Diana (✝36) offenbar nicht immer gut behandelt. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) heiratete 1981 Diana, obwohl sein Herz noch an Camilla Parker Bowles (75) hing. So kam es nach einigen Jahren dazu, dass sich der damalige Prinz noch während seiner Ehe mit Diana wieder Camilla näherte. Das und die Scheidung sorgten in den 90er-Jahren für einen Skandal – bis heute sagt man dem König eine systematische Kampagne gegen seine erste Frau nach. Nun packte Dianas ehemaliger Sekretär über Charles' Verhalten gegenüber der Prinzessin aus.

Vor wenigen Wochen erschien eine neue Staffel von The Crown. Da Charles' Verhalten in der Serie laut Dianas ehemaligem Sekretär beschönigt wurde, stellte er nun einiges klar. In dem Podcast "The Scandal Mongers" erklärte der ehemalige Mitarbeiter, wie sehr es ihn frustriere, dass Diana von Charles und anderen Personen als geistig labil dargestellt worden sei. "Ich kannte Prinzessin Diana wahrscheinlich besser als jeder andere – jedenfalls beruflich – und sie war einer der gesündesten Menschen, den ich je getroffen habe", stellte er klar und merkte an: "Das ist nicht nur ein gelegentlicher Klatsch, sondern eine systematische Kampagne […]. Der Mann ist jetzt unser König und diese Dinge sollten nicht begraben werden, sie sollten nicht einfach beiseite geschoben werden."

Diana soll wohl gewusst haben, was Charles im Schilde führte – und auch die Ausweglosigkeit der Situation. "Sie war sich auch allzu bewusst, dass niemand den Prinzen für sein Verhalten zur Rechenschaft ziehen wird", berichtete der Sekretär und holte weiter aus: "Niemand bot ihr Unterstützung an […]. Sie wurde isoliert zurückgelassen, ohne Anerkennung ihrer Situation, dem Stress, unter dem sie stand, der Herausforderungen, denen sie sich jeden Tag stellen musste, um ihre Kinder unter diesen Umständen zu erziehen."

Camilla und Prinz Charles bei ihrem Besuch in Indien, 2018

Prinzessin Diana, April 1983

König Charles, Prinzessin Diana und Prinz William 1983

