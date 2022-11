Thorsten Legat: Jay Khan nutzt Menderes bei Promi BB aus

Thorsten Legat (54) meint, Jay Khan (40) durchschaut zu haben. Der ehemalige US5-Star gehört zu den Bewohnern der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel. Vor dem Start der Sendung betonte der Sänger, dass in der Show keine PR-Nummer abziehen will, sondern voll und ganz er selbst sein möchte. Doch einer kauft ihm das nicht so richtig ab: Thorsten Legat unterstellt ihm, eine Taktik zu haben.

Jay zog bei "Promi Big Brother" vom Dachboden in die Garage, in der sich auch Menderes (38) befand, mit dem er schnell ins Gespräch kam. "Wer mit dir nicht klarkommt, der ist gestört. Du bist so ein umgänglicher, netter, hilfsbereiter Mensch", meinte der 40-Jährige zu dem DSDS-Star. Thorsten Legat, der zu Gast in der "Promi Big Brother Late Night Show" war, vermutete eine Taktik dahinter. "Ich traue diesem Braten nicht. Vielleicht will er Menderes benutzen, um ins Finale zu kommen", meine der Sportler.

Der Grund: Jay wisse, dass Menderes aufgrund seiner lieben Art bei den Zuschauern sehr beliebt ist. Davon könne er profitieren. Moderator Jochen Bendel (55) stimmte Thorsten zu, dass Jay nicht ganz authentisch sei, wenn es um sein Interesse an Menderes gehe. "Das ist nicht auf Augenhöhe, wenn man anderen sagt, ich finde dich so toll, du bist für mich der Größte", erklärte er. Was meint ihr? Hat Jay ernste Absichten bei Menderes oder nutzt er ihn wirklich aus?

