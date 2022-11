So stellt sich Chris Hemsworth die Zukunft von "Thor" vor!

Möchte Chris Hemsworth (39) bald wieder die Rolle des Thor spielen? Der australische Schauspieler feierte schon zahlreiche Erfolge in seiner Karriere. 2011 spielte er zum ersten Mal die Rolle der Marvel-Figur und war seither außerdem in vielen weiteren Produktionen des amerikanischen Comicverlags zu sehen. Wie sieht aber eigentlich die Zukunft des Superhelden aus? Der Schauspieler ist der Meinung, sollte er noch einmal die Rolle des Thor spielen, dann müsste dessen Geschichte zu Ende gehen.

Chris hat über eine Dekade lang den Superhelden gespielt. Erst vergangenen Juli war er zusammen mit Natalie Portman (41) in "Thor: Love and Thunder" in den Kinos zu sehen. Chris schließt es nicht aus, noch einmal in die Rolle von Thor zu schlüpfen und verriet im Gespräch mit Vanity Fair, wie er sich die Zukunft des Marvel-Helden vorstellen würde: "Wir müssten wahrscheinlich das Buch schließen, wenn ich es jemals wieder tun würde." Der 39-Jährige fügte außerdem hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich das Finale wäre. Das basiert aber nicht auf irgendetwas, was mir irgendjemand gesagt hat oder auf irgendwelchen Plänen."

Der gebürtige Australier verdeutlichte, dass er "sehr offen" dafür sei, zu dem Superhelden zurückzukehren. Allerdings müsste es für ihn dann "etwas Einzigartiges, Frisches und Unerwartetes mit der Figur und der Welt zu tun geben."

"Thor – Love and Thunder" Natalie Portman und Chris Hemsworth als Jane und Thor in "Thor – Love and Thunder"

Getty Images Chris Hemsworth bei den Critics Choice Awards 2021

"Thor – Love and Thunder" Chris Hemsworth als Thor

