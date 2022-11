"Supernatural"-Star Nicki Aycox ist mit 47 Jahren verstorben

Das sind tragische Nachrichten. Nicki Lynn Aycox begann bereits 1996 ihre Schauspielkarriere, erhielt jedoch erst drei Jahre später ihre erste große Rolle: Sie verkörperte Lily Gallagher in der Serie "Providence". Doch das blieb nicht ihr einziger Erfolg: Von 2006 bis 2008 spielte sie an der Seite von Stars wie Jansen Ackles und Jared Padalecki (40) in der Serie Supernatural als Meg Masters mit. Nun mussten jedoch ihre Kollegen, Freunde und Fans Abschied von ihr nehmen: Nicki ist im Alter von 47 Jahren verstorben.

Bei der Schauspielerin wurde vor zwei Jahren Leukämie diagnostiziert – den Kampf gegen den Blutkrebs konnte sie allerdings nicht gewinnen: Am vergangenen Mittwoch erlag die Blondine der Krankheit und verstarb im Alter von 47 Jahren. Das teilte nun ihre Schwägerin auf Facebook mit: "Meine wunderschöne, kluge, kämpferische, unglaublich talentierte und liebevolle Schwägerin Nicki […] ist gestern an der Seite meines Bruders Matt Raab verstorben."

Auch der Schöpfer der Serie "Supernatural" Erik Kripke äußerte sich zu dem tragischen Ereignis auf Twitter. "Ich bin erschüttert zu hören, dass die großartige Nicki Aycox, unsere erste Meg Masters, viel zu jung verstorben ist", schrieb der Produzent und merkte an: "Sie war eine Wonne und lieferte Zeilen wie Honig und Gift. Ich staune, wie sie ein einfaches Wort wie 'glanzlos' legendär gemacht hat."

