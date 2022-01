Miriam Höller (34) ist glücklich über die Veränderungen in der Modewelt. 2010 nahm die ehemalige Stuntfrau an der Castingshow Germany's next Topmodel teil und lernte dadurch die Modebranche kennen. Schnell stellte sie fest, dass diese nichts für sie sei. Die TV-Bekanntheit störte vor allem der Perfektionsdruck, der in der Modewelt herrscht. Im Promiflash-Interview verriet Miriam nun, ob sich ihre Meinung zur Fashion-Industrie mittlerweile geändert hat.

"Ich sehe immer mehr, dass der Fokus auf Individualität gelegt wird und darüber freue ich mich sehr", teilte die 34-Jährige Promiflash mit. Sie selbst bewundere Menschen nicht für ihre äußere Schönheit, sondern für deren Ausstrahlung. "Was ein Mensch ausstrahlt, sagt sehr viel darüber aus, wie er mit sich selbst und anderen umgeht. Im besten Fall selbstliebend, authentisch und mutig. Das ist für mich ein schöner Mensch", erklärte sie.

Bereits im Februar 2021 erzählte Miriam in einem Promiflash-Interview, dass für sie Schönheit nicht in der Perfektion liege. Daher habe sie auch nach ihrer Teilnahme an "Germany's next Topmodel" die Sendung nicht mehr angeschaut. "Ich habe meine Erfahrungen im Modelbusiness gemacht und mich klar und bewusst davon distanziert", stellte sie klar.

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, TV-Bekanntheit

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller im Oktober 2021

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, Ex-Stuntfrau

